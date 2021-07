Roma, Calafiori applaude: “Con la grinta, continuiamo su questa strada”

Il terzino romano è tornato ieri in campo dopo il problema alla caviglia che lo aveva costretto allo stop forzato

Ha solo 19 anni, eppure gioca già come un veterano. Superato l'infortunio alla caviglia, Riccardo Calafiori è tornato ieri in campo contro il Porto mostrando una buona forma fisica. Il prodotto del vivaio romanista dopo il match ha commentato su Instagram applaudendo la squadra: "Con la grinta! Continuiamo su questa strada. Daje Roma". Con Spinazzola out a lungo e Vina che non è ancora ufficiale è lui il padrone della fascia sinistra. E Calafiori spera di restare al suo posto più a lungo possibile. Se il fisico non lo tradirà ancora, è facile credere che possa essere proprio così.