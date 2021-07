La nuova Roma rissaiola ha conquistato i tifosi: “E con Xhaka saranno dolori”

Sui social tantissimi i commenti dei supporter che hanno apprezzato la tigna mostrata ieri dagli uomini di Mourinho.

Quel "habemus squadra" postato da Mourinho sui social è stato un po' il pensiero di tutti i tifosi della Roma, che avevano lasciato per strada un gruppo di giocatori spesso arrendevole e succube della forza fisica degli avversari, e hanno invece scoperto ieri, nel match con il Porto, una squadra pronta alla battaglia. Forse non ancora quel "gruppo di bastardi" che vorrebbe Mou, ma indirizzati sulla strada giusta per diventarlo. Le scivolate cattive di capitan Pellegrini, gli scatti a muso duro di Diawara e quella reazione di Mkhitaryan al fallo di Pepe sono sintomi di come nella testa dei giocatori della Roma il bisogno di lottare su a ogni azione sia già ben presente. La moglie di Gianluca Mancini, scherzando sui social ha scritto: "Meglio se non li incontrate in discoteca".