Roma, il 4 agosto amichevole mattutina col Belenenses

Ritmi alti e tanto lavoro, in modo da arrivare il più preparati possibile all'inizio della stagione

Dopo l'amichevole con il Porto, finita 1-1, nel ritiro lusitano la Roma farà un altro test. Tra quello con il Siviglia (il 31 luglio) e quello con il Real Betis (il 7 agosto), Mourinho ha fissato un'amichevole mattutina il 4 agosto con il Belenenses, club portoghese arrivato decimo nella Liga NOS. Ritmi alti e tanto lavoro, in modo da arrivare il più preparati possibile all'inizio della stagione. Il 19 agosto ci sarà il debutto in Conference League, mentre il 22 in campionato.