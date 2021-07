Sacchi: “Mourinho è un fenomeno, nella sfide come la Roma dà il meglio”

"Mediaticamente può spostare l’attenzione su di sé in modo da liberare la squadra da un po’ di pressione"

In un'analisi sulle sette squadre più forti del campionato Arrigo Sacchi dedica un pensiero anche a José Mourinho. L'ex ct della Nazionale ha parlato così a La Gazzetta dello Sport: "L’aggettivo che meglio definisce Mourinho è imprevedibile. Ogni volta che fa una mossa, ti spiazza. Ti aspetti una cosa e lui fa l’esatto contrario, spesso ottenendo il risultato che insegue. Sono sicuro che con lui ci divertiremo parecchio. Dal punto di vista calcistico è un tattico preparatissimo, un autentico fenomeno. Inoltre è un personaggio che, mediaticamente, può spostare l’attenzione su di sé in modo da liberare la squadra da un po’ di pressione. È da vedere come riuscirà a gestire l’approccio con Roma e con la Roma che, probabilmente, è la piazza più calda d’Italia. Di certo non ne è spaventato, perché le sfide lo stimolano e nelle sfide dà sempre il meglio".