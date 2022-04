Mourinho a Napoli col turnover ‘ragionato’. Zaniolo-Roma: pronto l’incontro

Il tecnico giallorosso, che è andato a omaggiare Maradona ai Quartieri Spagnoli, punterà ancora su Zaniolo con Abraham e Pellegrini recuperati

Sul fronte mercato resta caldo il nome di Nicolò Zaniolo: in settimana potrebbe arrivare l'incontro tra la Roma e l'entourage del giocatore, verosimilmente per gettare le basi per un eventuale rinnovo di contratto. Il giocatore giallorosso continua a piacere sempre alla Juventus, ma attenzione anche alla mina vagante Milan, che potrebbe entrare prepotentemente in corsa soprattutto in caso di passaggio a Investcorp. In entrata è stato accostato invece Matthias Ginter, forte centrale tedesco del Borussia M'Gladbach in scadenza che ha parlato del proprio futuro: "Farò valutazioni di tipo tecnico, ma non solo. L'ambiente per me è molto importante, l'allenatore e le ambizioni della società". Intanto gli scout della Roma seguono Jerdy Schouten del Bologna. Infine le parole di Paolo Di Canio, ex capitano della Lazio e ora opinionista che ridimensiona la vittoria di Mourinho contro il Bodo/Glimt: "Sette loro giocatori lavorano al porto, fanno i salmonari. E il fatto eclatante è che la Roma in 3 partite ha preso 10 gol".