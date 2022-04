Napoli, Di Lorenzo e Petagna rientrano in gruppo per la rifinitura

Mertens in ballottaggio per una maglia da titolare. Al posto del terzino destro ci sarà Zanoli

Seduta mattutina per il Napoli che domani ospiterà al Maradona la Roma di Mourinho. Buone notizie per Spalletti che ritrova in gruppo Petagna e in parte Di Lorenzo. Il terzino, infatti, ha svolto solto coi compagni solo la parte di attivazione muscolare e il torello per poi spostarsi in palestra dove ha effettuato un lavoro personalizzato. Al suo posto dovrebbe scendere in campo Zanoli. I pochi dubbi di formazione per l'allenatore di Certaldo riguardano tutti il reparto offensivo dove Mertens è in ballottaggio per una maglia da titolare al centro della trequarti. A pagare dazio dovrebbero essere Ruiz e Zielinski che non sono nel loro momento migliore. Davanti ci sarà il confermatissimo Osimhen con Insigne e Lozano sulle fasce.