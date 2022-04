Napoli-Roma, venduti quasi 40mila biglietti

Non ci sarà il sold out visto per Napoli-Fiorentina

Redazione

Non ci saranno i 55 mila di Napoli-Fiorentina, ma anche domani, nonostante sia il giorno di Pasquetta, l'atmosfera sarà rovente, scrive il quotidiano campano Il Roma. Sono già stati staccati quasi 40 mila biglietti per il big match con la Roma: la Curva B superiore è esaurita, restano disponibili davvero pochi tagliandi per i settori popolari (Distinti e Curva A). Per il settore ospiti è vietata la vendita ai residenti di Roma e provincia.