Conference League, Leicester fermato 2-1 dal Newcastle: doppietta di Guimaraes

I prossimi avversari della Roma in Europa frenano dopo 5 risultati utili consecutivi

I prossimi avversari della Roma in Conference League scendono in campo a Pasqua contro il Newcastle nella trentatreesima giornata di Premier League. Il Leicester passa in vantaggio al 19' con Lookman su assist di Ayoze Perez in un primo tempo frizzante. Gli uomini di Rodgers gestiscono il possesso, ma sono i padroni di casa a rendersi più pericolosi trovando anche il pareggio al 30' con Guimaraes, convalidato in un secondo momento dal Var. La seconda frazione segue la falsa riga della prima con nessuna delle due squadre che riesce ad imporsi fino ai minuti di recupero. Al 95' è ancora Guimaraes a trovare la giocata giusta per firmare la sua doppietta e ribaltare la partita. Le Foxes, dunque, cadono in trasferta dopo 5 risultati utili consecutivi, contando anche le due sfide europee contro il PSV. Il Newcastle fa un ulteriore passo verso la salvezza superando l'Aston Villa al quattordicesimo posto con 37 punti.