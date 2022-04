La Roma osserva Schouten: ieri scout giallorossi allo stadio per Juve-Bologna

Il centrocampista del Bologna piace ai giallorossi, ma anche al Milan e ad altri club italiani ed esteri

Il Bologna viene beffato nel finale dal gol di Vlahovic, che permette alla Juventus di pareggiare. Prestazione importante dei rossoblù, anche da parte di Jerdy Schouten. Il centrocampista olandese classe '97 continua ad attirare le attenzioni di club importanti in Serie A. Tra questi c'è la Roma: come riporta 'calciomercato.it', ieri all'Allianz Stadium erano presenti scout giallorossi per osservare proprio il calciatore in scadenza 2024, insieme agli osservatori del Milan. Proprio queste due sono le società più interessante al profilo di Schouten, che però piace anche ad Atalanta e Napoli, oltre a diversi club tedeschi, anche loro ieri sugli spalti per Juventus-Bologna. E i rossoblù, che hanno pagato l'olandese poco più di 2 milioni nell'estate del 2019, pregustano l'asta tra poche settimane.