Napoli applaude Mourinho: che omaggio a Maradona nel murale ai Quartieri Spagnoli

L'allenatore, insieme a Nuno Santos e altri rappresentanti della Roma, ha depositato un mazzo di fiori sotto al murale dedicato alla leggenda argentina

Per la prima volta José Mourinho metterà piede allo stadio 'Diego Armando Maradona'. Domani sera Napoli e Roma si contenderanno tre punti importantissimi per i propri obiettivi nel cosiddetto 'Derby del Sole'. Nel pomeriggio i giallorossi sono arrivati dalla capitale, poi la tappa obbligatoria in quello che è diventato un vero e proprio luogo di culto. Mourinho, insieme al preparatore dei portieri Nuno Santos, il data analyst Giovanni Cerra, il team manager Valerio Cardini e il CFOO Maurizio Lombardo, ha fatto visita ai Quartieri Spagnoli per rendere omaggio a Diego Armando Maradona. Proprio sotto il murale dove ogni giorno centinaia di persone, anche da tutto il mondo, si fermano per dedicare un pensiero o lasciare un oggetto simbolico alla leggenda argentina.

L'allenatore della Roma ha depositato un mazzo di fiori, poi si è fatto il segno della croce, tra gli applausi dei tifosi del Napoli che hanno ringraziato lo Special One per il gesto. "Grande mister", gli hanno detto. Prima di lasciare i Quartieri Spagnoli, Mourinho si è quasi raccolto in silenzio a osservare quello che è un vero e proprio santuario, lasciandosi trasportare dal vento e l'atmosfera della devozione di una città per il proprio idolo. Anche lo scorso anno, in occasione di Napoli-Roma, Bruno Conti aveva fatto visita al murale di Maradona, avversario di tante battaglie in campo che gli aveva anche chiesto di lasciare i giallorossi per giocare con lui in azzurro.