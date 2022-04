Roma, rifinitura in vista del Napoli: tutti a disposizione di Mourinho

Totalmente recuperati anche Pellegrini e Abraham

Pasqua al lavoro per la Roma che in mattinata ha svolto a Trigoria l'ultimo allenamento prima della partenza verso Napoli dove domani alle 19 si giocherà la trentatreesima giornata di campionato. Mourinho si è goduto una squadra al completo. Totalmente recuperati anche Pellegrini e Abraham che erano usciti con qualche acciacco dalla gara contro il Bodo di giovedì.

Lo Special One dovrebbe confermare in gran parte la formazione che ha battuto 4-0 il Bodo. In difesa potrebbe trovare spazio Kumbulla, ma al momento sembra in vantaggio Ibanez. A centrocampo potrebbe riposare Mkhitaryan in favore di Zaniolo che ritroverebbe il proprio posto accanto ad Abraham anche in campionato. Dietro le due punte dovrebbe agire Pellegrini mentre sulle due fasce giocheranno i confermatissimi Karsdorp e Zalewski.