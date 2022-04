Ginter: “Difficile scegliere il progetto giusto. Importante piacere all’allenatore”

Il centrale di difesa è stato accostato anche alla Roma. In un'intervista ha fatto delle rivelazioni sul suo futuro

Al termine dei cinque anni di contratto con il Monchengladbach, Matias Ginter ha deciso che cambierà aria. Il centrale, attenzionato da molti club europei tra cui la Roma, ha parlato a SPORT1 rivelando quali fattori incideranno di più sulla sua scelta: "Farò valutazioni di tipo tecnico ma non solo. L'ambiente per me è molto importante, e qui al Borussia è sempre stato familiare. Poi ovviamente guarderò anche alle ambizioni della società, dovrò scegliere il progetto che calzi a pennello per me. Sarà anche importante piacere all'allenatore". Alcuni mesi fa, era stato proprio Mourinho a contattare il tedesco per convincerlo del progetto. Fin qui Ginter ha saltato solo tre partite di campionato rivelandosi un giocatore affidabile anche dal punto di vista fisico. Non si è sbilanciato, però, sul suo futuro: "Per il momento, mi riservo di esprimere il mio parere su club specifici".