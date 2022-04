Zaniolo va verso la conferma. Al Maradona anche Pellegrini

L’undici iniziale di domani sarà molto simile a quello di giovedì anche se è possibile che uno tra Cristante e Mkhtiaryan riposi all’inizio

I tre gol al Bodo danno la titolarità a Zaniolo anche contro il Napoli, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Il rapporto tra lui e Mourinho è migliorato rispetto a quattro giorni fa e l’incontro a ridosso di Inter-Roma, tra Pinto e l’agente, certifica la volontà del club di tracciare il futuro del ragazzo. I primi segnali di pace sono arrivati mercoledì quando il tecnico gli si è avvicinato per confidargli che avrebbe giocato da titolare, raccomandando di non farlo trapelare all’esterno. Così è stato. Nicolò ha tenuto la bocca cucita dimostrando lealtà a José. Tutto potrebbe far parte di un piano studiato dallo Special One per incentivare Zaniolo ad andare oltre i proprio limiti e, se così fosse, la strategia sembra aver funzionato. L’undici iniziale di domani sarà molto simile a quello di giovedì anche se è possibile che uno tra Cristante e Mkhtiaryan riposi all’inizio. Hanno recuperato Pellegrini e Abraham usciti acciaccati dalla Conference League.