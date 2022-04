Di Canio: “Esagerato esaltare la Roma. Sette giocatori del Bodo fanno i salmonari”

L'ex giocatore della Lazio: "Il fatto eclatante è che la Roma in 3 partite ha preso 10 gol dal Bodo/Glimt"

Paolo Di Canio non si smentisce e quando commenta la Roma di Mourinho fatica a riconoscerne i pregi. Ed è successo anche in relazione al passaggio in semifinale di Conference League ai danni del Bodo/Glimt: "Ci accontentiamo di ca**ate - ha detto Di Canio a SkySport -, facciamo passare una cosa del genere per una cosa stratosferica. 7 giocatori del Bodo lavorano al porto, fanno i salmonari. Il fatto eclatante è che la Roma in 3 partite ha preso 10 gol dal Bodo/Glimt".