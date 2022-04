Roma, squadra in viaggio verso Napoli – VIDEO

Con tutti i suoi effettivi a disposizione, Mourinho dovrebbe riconfermare la formazione che ha battuto il Bodo con pochi cambi mirati

Dopo la rifinitura mattutina, la Roma è partita in treno verso Napoli per affrontare, domani alle 19, gli uomini di Spalletti. Con tutti i suoi effettivi a disposizione, Mourinho dovrebbe riconfermare la formazione che ha battuto il Bodo con pochi cambi mirati. Potrebbe ottenere una maglia da titolare Kumbulla mentre a centrocampo potrebbe riposare Mkhitaryan. Per i partenopei, invece, dovrebbe partire dall'inizio ancora Zanoli - Di Lorenzo ancora non è al meglio - con l'attacco tutto da costruire. L'allenatore di Certaldo, infatti, ha provato tutte le soluzioni. La più probabile sembra essere quella con Mertens trequartista e Osimhen unica punta sostenuto da Insigne e Lozano.