Matic si presenta, dalla Spagna: Isco vicino alla Roma. Lotta al Napoli per Solbakken

La giornata dell'ambiente giallorosso è stata scossa dall'indiscrezione lanciata questa mattina da AS. Secondo il media spagnolo, la Roma sarebbe prossima a chiudere un accordo con Isco, in uscita a parametro zero dal Real Madrid. L'accordo potrebbe chiudersi addirittura entro la prossima settimana anche se dalla società arrivano smentite. Un rebus, invece, la situazione che riguarda Solbakken. Il norvegese ieri ha raggiunto la Capitale con un volo privato, ma il motivo sembra essere un mistero. I giallorossi non hanno confermato un incontro e sullo sfondo c'è il Napoli che potrebbe aver parlato con l'attaccante del Bodo nella sede della Filmauro, società di De Laurentiis. Sempre col club partenopeo si è parlato di Demme per il quale Pinto avrebbe chiesto informazioni dopo il via libera alla cessione dato da Spalletti. Su di lui ci sono anche Fiorentina e Leeds. Ciò che, però, sta tenendo alta la tensione è la situazione Zaniolo. Il numero 22 sembra ormai prossimo alla Juve e a Trigoria si stanno cominciando a valutare le alternative: si va da Berardi a Guedes passando per un mister X che potrebbe essere il vero colpo di questa sessione di mercato.