Il Napoli apre alla cessione di Demme: Roma e Fiorentina chiedono informazioni

Ormai è noto che il centrocampo sarà il reparto su cui la Roma investirà di più. Matic è arrivato mentre la trattativa per Frattesi dopo la partenza sprint sembra assumere i contorni di una telenovela. Intanto, secondo Violanews.com, Pinto avrebbe chiesto informazione per un giocatore in uscita dal Napoli: si tratta di Diego Demme sul quale ci sarebbe anche l'interesse della Fiorentina. Occhio però anche alla concorrenza estera del Leeds che al pari dei due club italiani si è informato sulla situazione del giocatore. Arrivato per volere di Gattuso, il centrocampista non rientra più nei piani di Spalletti che si sarebbe detto disponibile alla partenza.