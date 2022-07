Roma, da Guedes-Berardi al colpo a sorpresa: ecco le mosse per il dopo Zaniolo

Meno di 24 ore. Poi Zaniolo e la Roma si rincontreranno anche se non sarà un abbraccio denso di affetto. Il numero 22 è atteso a Trigoria insieme agli altri compagni che non hanno giocato in Nazionale a giugno. Ma potrebbe essere solo una toccata e fuga per Nicolò atteso a braccia aperte a Torino, sponda Juve. La Roma lo sa e in attesa dell’offerta giusta (no contropartite) studia come sostituire Zaniolo non solo tatticamente ma anche nell’immaginario collettivo dei tifosi che poco più di un mese fa lo osannavano dopo il gol al Feyenoord. Il vero colpo, almeno da quanto trapela, sarà a centrocampo soprattutto se dovessero arrivare i 60 milioni richiesti. Ma la partenza di Nicolò prevede almeno l’arrivo di un altro attaccante oltre a Solbakken . Fin qui i nomi usciti non hanno scaldato la piazza.

Si è parlato molto col Valencia per Gonçalo Guedes, ma la richiesta dei spagnoli ha gelato pure l’agente Mendes. L’affare resta comunque possibile vista la situazione economica del club spagnolo e la voglia del portoghese di partire. Ma la Roma non offrirà più di 20-22 milioni e una contropartita. Un buon innesto che viene da una ottima annata (meno bene quelle precedenti), ma non il colpo che ti aspetti dai Friedkin. Altro nome trattato in queste settimane è quello di Domenico Berardi, ma considerato il braccio di ferro per Frattesi non sarà facile far abbassare le pretese del Sassuolo. E' vero che il giocatore vuole fare il grande salto dopo tanti anni in provincia, e che i giovani giocherebbero un ruolo fondamentale in una eventuale trattativa. Il sogno Dybala è svanito con le parole di Totti. L’argentino è ancora a “piede libero” ma la Roma non pagherà le commissioni richieste dal suo agente. In molti sperano che sotto traccia Pinto abbia qualcosa ancora di meglio da tirar fuori dal cilindro dopo aver bocciato anche le candidature di Isco e Goetze. Le voci (per il 90% inventate) su Cristiano Ronaldo e il precedente Mourinho sono un’ancora di salvezza per i tifosi che hanno già risposto in gran massa ai botteghini arrivando a 37 mila abbonamenti.