Solbakken tra Roma e Napoli: la giornata nella Capitale rimane un rebus

Nella serata di ieri, oltre al ritorno a Roma di Mourinho, a smuovere l'ambiente giallorosso ci ha pensato Ola Solbakken. L'esterno del Bodo ha trascorso 24 ore nella Capitale insieme al suo procuratore ma il motivo della visita non è ancora chiaro. Dalla Roma non confermano un incontro ufficiale con Pinto anche se questo rimane lo scenario più plausibile. Il club giallorosso lo segue ormai da diversi mesi, da quella doppia sfida nei gironi di Conference che aveva mandato su tutte le furie Mourinho e l'ambiente. In quella occasione il 23enne norvegese realizzò tre reti annichilendo uno spaesato Kumbulla. Solbakken e la Roma hanno già raggiunto un accordo di massima, più difficile invece intavolare una trattativa con il Bodo/Glimt in virtù soprattutto dello scontro avvenuto nel post partita del match d'andata dei quarti di finale di Conference League tra Knutsen e Nuno Santos. Il calciatore ha il contratto in scadenza il prossimo 31 dicembre e da tre giorni, dall'apertura del mercato, può accordarsi con qualsiasi società per il trasferimento a parametro zero. La Roma lo vorrebbe in rosa già da ora, per sostituire l'eventuale partenza di Carles Perez, ma esiste un tacito accordo tra i gialloneri e lo stesso Solbakken: rimanere almeno fino alla doppia sfida dei preliminari di Champions League contro il KÍ Klaksvík. Il giocatore fa gola a molti, Galatasaray in primis, ma rimanendo in Italia, anche al Napoli (che potrebbe aver incontrato nella sua giornata romana nella sede della Filmauro).