Niente ritiro a Trigoria per Celik: proseguirà le vacanze, poi il Portogallo

Il turco proseguirà le vacanze fino all'11 luglio come tutti i nazionali della Roma, per poi unirsi alla squadra in Portogallo

Zeki Celik, nuovo acquisto della Roma dal Lille, ieri ha svolto le visite mediche di rito a Villa Stuart e nella giornata di oggi ha firmato il contratto con i giallorossi. Il terzino però, contrariamente a quanto trapelato nelle scorse ore, non si allenerà con la squadra domani per l'inizio del ritiro dei capitolini a Trigoria. Il turco, infatti, proseguirà le vacanze fino all'11 luglio come tutti i nazionali della Roma per poi unirsi ai ragazzi di José Mourinho prima della partenza in Portogallo.