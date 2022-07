Juve, avanti tutta per Zaniolo. Alla Roma 50 milioni (10 subito e poi 40)

La Juventus però è decisa a provare a percorrerla fino in fondo per cercare di portare il romanista a Torino, un altro pezzo pregiato da aggiungere alla collezione di azzurri di Massimiliano Allegri. Perciò in attesa che si sblocchino le cessioni, fondamentali per permettere al club bianconero di procedere ad acquisti non a parametro zero, la dirigenza della Signora sta studiando la formula giusta per ottenere l’atteso sì dalla Roma. I contatti tra Federico Cherubini e Claudio Vigorelli, agente del giocatore, sono continui e frequenti, con la Roma c’è stato un incontro e di sicuro ce ne saranno altri, magari già in settimana, per sbloccare questa fase di stallo e avvicinare le parti, ancora distanti sulla valutazione del numero 22 giallorosso.