Dalla Spagna: si tratta con Mendes per Isco. La Roma tenta il colpo a sorpresa

Isco a parametro zero con la regia di Mendes. È la bomba di mercato riportata dal quotidiano spagnolo AS secondo il quale i giallorossi hanno intensificato i contatti per il trequartista svincolato dal Real Madrid. La trattativa è entrata nel vivo e potrebbe chiudersi addirittura la prossima settimana. Sul 30enne andaluso ci sono anche Siviglia, Betis e Newcastle ma la Roma sembra essere la destinazione preferita dal giocatore. Potrebbe essere l'ex Malaga dunque il colpo utile per alzare la qualità, la leadership e l'esperienza del centrocampo di Mourinho a maggior ragione dopo l'addio di Mkhitaryan in direzione Milano. Per Isco l'ultima stagione è stata piuttosto travagliata: 17 presenze stagionali con appena 407 minuti giocati (una media di 24 a partita) e due gol, di cui uno decisivo per il passaggio del turno in Coppa del Re contro l'Elche ai tempi supplementari. La Roma potrebbe garantirgli il ruolo da protagonista che aveva perso negli ultimi anni di Madrid anche a causa degli infortuni (12 partite saltate lo scorso anno). Il suo palmares è da stropicciarsi gli occhi visto che vanta 5 Champions League, 3 campionati spagnoli, 3 Supercoppa Uefa e 3 Mondiali per club. Dalla Roma, per il momento, non arrivano conferme.