Roma, domani doppia seduta di allenamento: ci sarà anche Celik

Domani la Roma tornerà al lavoro. A Trigoria, secondo quanto riporta Sky Sport, la squadra scenderà subito in campo per una doppia seduta di allenamento - una al mattino e l'altra al pomeriggio-. Chi pensava ad un approccio blando è stato ampiamente smentito dal programma stilato da Mourinho e dal suo staff, rientrati oggi al Centro Sportivo. Alle sessioni parteciperanno anche Matic e Celik che in queste ore è in sede per mettere la firma sul contratto e diventare un giallorosso a tutti gli effetti. Atteso a Trigoria anche Zaniolo dato il suo mancato impiego in Nazionale.