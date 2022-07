Abbonamenti Roma, sfondato il muro 35 mila in campionato

Prosegue a grandi falcate il percorso degli abbonamenti per assistere dal vivo alle gare della Roma della prossima stagione. Per quanto riguarda il campionato, sono fin qui 35 mila i tifosi che si sono assicurati un posto fisso all'Olimpico mentre nel caso delle coppe sono state oltre 10.000 le anime che hanno riconfermato il proprio seggiolino. Numeri che confermano l'onda lunga che l'entusiasmo della scorsa stagione ha prodotto. La vittoria di un trofeo, per di più europeo, non ha fatto altro che dare un ulteriore spinta ai già incredibili numeri registrati. D'altronde, non è un caso se la Roma risulta essere la 23 squadra in tutta Europa per affluenza media a gara dall'inizio del 21° secolo.