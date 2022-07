Roma, tanta concorrenza per Villar: a Sampdoria e Bologna si aggiunge il Celta Vigo

Villar è tornato a Trigoria in seguito al mancato riscatto da parte del Getafe, ma non parteciperà al raduno con i suoi compagni. Infatti, la società ha chiesto a lui e Diawara di lavorare per trovarsi una nuova squadra mettendoli fuori rosa. Il portale spagnolo Estadio Deportivo afferma che il giocatore sarebbe entrato nell'orbita del Celta Vigo che lo avrebbe attenzionato come sostituto di Mendez, pronto a lasciare il club, e Denis Suárez, anche lui con le valigie in mano. Ci sarà da lottare, però, con Sampdoria e Bologna che si sono già mosse per avere il giocatore in prestito con diritto di riscatto. I rossoblù, però, piomberanno con forza sul giocatore soltanto se dovesse partire Svanberg.