Matic si carica sui social: “Pronto a lottare, che la battaglia cominci”

Il giocatore ha dimostrato anche in conferenza di star scalpitando in vista degli allenamenti al via domani a Trigoria

Appena terminata la conferenza stampa di presentazione, Matic si è riversato sui social per mandare un messaggio ai tifosi. La determinazione mostrata con le sue parole è la caratteristica principale anche del post pubblicato su ig: "Pronto a lottare dal primo giorno, che la battaglia cominci" ha scritto il serbo per poi concludere col classico "Forza Roma". Domani, infatti, inizierà la preparazione pre-stagionale della Roma a Trigoria in vista delle numerose amichevoli che attendono la squadra. "Penso che la squadra abbia giocatori di grande qualità con giovani che potranno essere importanti tano nell'immediato quanto in futuro. Non vedo l'ora di iniziare ad allenarmi domani" ha rivelato nella prima conferenza in giallorosso durante la quale ha detto la sua anche su Pellegrini: "E' uno dei più importanti e migliori, avremo una buonissima intesa. Domani iniziano gli allenamenti e lo vedrò sul campo, ma mi piace lui come il resto della rosa. La qualità della squadra è tanta e c'è anche il giusto equilibrio tra esperienza e giovinezza".