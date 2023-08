Marcos Leonardo vuole solo la Roma. Quasi fatta per Sanches. Nuova ipotesi Beltran

Sfuma Nzola: ufficiale il passaggio alla Fiorentina. Zenit e Aston Villa su Zaniolo: la Roma ha una percentuale sulla rivendita

Sempre più distante un ipotetico futuro di Morata alla Roma. Simeone ha dichiarato in un’intervista di avere bisogno dell’attaccante e di aver avuto una lunga conversazione con il giocatore per convincerlo a restare nell’Atletico Madrid per migliorare il suo rendimento. Altre dichiarazioni sono arrivate da Motta su un altro degli attaccanti nel mirino della Roma: Arnautovic. Il giocatore è in forma e parte della rosa. Ma l’allenatore non vuole esprimersi per quanto riguarda il mercato. Anche un altro attaccante nella lista di Pinto sfuma completamente: si tratta di Nzola, acquisito a titolo definitivo dalla Fiorentina (in corsa insieme alla Roma per Beltran). Ci sono movimenti anche su Zaniolo, giocatore sul quale la Roma ha una percentuale sulla rivendita. Sull’ex giallorosso ci sono Zenit e Aston Villa e il club capitolino potrebbe ottenere (2 milioni in caso di cessione sopra i 20 milioni, oppure il 20% sulla differenza di futura vendita sopra i 16,5).