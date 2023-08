Mercato, anche lo Zenit su Zaniolo: pronti 9 milioni di ingaggio

Non solo Aston Villa e Juventus sulle tracce di Nicolò Zaniolo. Secondo Alfredo Pedullà, giornalista esperto di calciomercato, Emery stravede per il giocatore ma l’AstonVilla per ora non paga la clausola da 35 milioni al Galatasaray. Può farlo invece lo Zenit, dopo aver ceduto Malcom, e offre 9 milioni di ingaggio al trequartista. Trattativa che interessa anche la Roma che ha una percentuale sulla futura rivendita del giocatore che varia in base al prezzo al quale Zaniolo eventualmente sarà ceduto (2 milioni in caso di cessione sopra i 20 milioni, oppure il 20% sulla differenza di futura vendita sopra i 16,5).