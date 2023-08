Roma, ufficiale la cessione di Ibanez all’Al-Ahli: 28,5 milioni più 3 di bonus

Roger Ibanez lascia ufficialmente la Roma. La notizia della sua partenza era già nota alcuni giorni fa ma solo poco fa è arrivata l'ufficialità anche dal parte del club giallorosso. Gli account social della Roma salutano il difensore che si trasferirà a titolo definitivo all'Al-Ahli. Nelle casse dei giallorossi finiranno 28,5 milioni di euro di parte fissa a cui ne vanno aggiunti 3 di bonus e il 20% sulla futura rivendita. Il difensore dopo una stagione di alti e bassi, aveva già ricevuto i saluti di Mourinho e anche dell'arbitro Calvarese. Su twitter, l'account del club lo saluta con un "In bocca al lupo!" e ricordando alcuni dei suoi gol. Ora la Roma potrebbe mettersi alla ricerca di un nuovo innesto per il reparto difensivo e sfruttare l'incasso dalla cessione del brasiliano per formulare un'offerta per un nuovo attaccante.