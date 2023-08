La Roma rinuncia a Leonardo: il club avvisa il Santos del ritiro dell’offerta

Nelle ultime ore sono circolate molti voci circa l'interessamento della Roma nei confronti di Beltran. Inizialmente non sembrava essere un ostacolo alla trattativa già avanzata con Marcos Leonardo ma, secondo quanto riportato da Tnt Brasile, i giallorossi avrebbero fatto un passo indietro nei confronti del classe 2003 per puntare tutto sull'attaccante del River Plate. Sempre secondo il quotidiano sportivo, il club giallorosso ha già informato il consiglio d'amministrazione del Santos circa il ritiro dell'offerta per il giovane attaccante. Leonardo anche oggi aveva optato per un allenamento individuale dopo aver rinunciato ad un raddoppio dell'ingaggio e inoltre non sarà convocato nella prossima partita contro il Fortaleza. Il suo futuro ora è incerto e potrebbe essere lontano dalla Capitale.