Mercato, accordo tra Galatasaray e PSG per Paredes: manca quello con il giocatore

In casa Roma continua a tenere banco la situazione legata a Nemanja Matic. Il serbo potrebbe patire in direzione Rennes e perciò Tiago Pinto ha individuato in Paredes il sostituto ideale. Come riportato da Fabrizio Romano però, nelle ultime ore sul giocatore si è inserito prepotentemente il Galatasaray che ha trovato l'accordo con il PSG per una cifra pari a 6 milioni di euro. Manca però ancora quello con il giocatore allettato dalla possibilità di un ritorno a Trigoria.