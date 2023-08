Kluivert: “A Roma non è stato semplice ma ho dei bei ricordi. Ho imparato tanto”

Justin Kluivert è tornato a parlare del suo periodo alla Roma. L'esterno olandese passato in estate al Bournemouth lo ha fatto in un'intervista rilasciata a Stats Perform nella quale ha ripercorso le tappe della sua avventura in giallorosso: "Sono arrivato in un ambiente nuovo, molto diverso, da Amsterdam dove vivevo con mia madre e i miei fratelli e trasferirmi in una grande città come Roma, per giocare in una grande squadra che giocava la Champions League, è stato molto difficile". Queste le prime parole di Kluivert che ha poi proseguito: "Inoltre, l'allenatore e lo staff che mi hanno portato lì, se ne sono andati dopo sei mesi. Quindi c'era un nuovo allenatore, un nuovo direttore, che aveva un proprio piano, e anche questa era una cosa che non avevo mai affrontato nella mia carriera calcistica. All'Ajax tutto andava bene, tutto era bello. Giocavo, mi sentivo bene e poi all'improvviso ti siedi in panchina per quattro o cinque partite. È stata una cosa che ho dovuto imparare, ma ho un sacco di bei ricordi legati alla Roma". L'olandese ha poi concluso: "Ho giocato delle belle partite, soprattutto nella seconda stagione, che ho chiuso con sette gol. Non è stato male, ma la fine della stagione non è stata come speravo, e credo anche per la Roma. Era anche il periodo del coronavirus e non è stato un buon momento per me, perché stavo facendo bene ed ero stato selezionato dalla nazionale per l'Europeo, ma è stato cancellato a causa della pandemia, e dopo non è andata così bene".