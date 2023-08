Roma, per Beltrán offerta troppo bassa: l’attaccante del River va alla Fiorentina

La viola era la principale concorrente nella trattativa per l'attaccante classe 2001. Il suo futuro è ormai lontano dalla Capitale. L'attaccante domani partirà per Firenze

La Roma continua a lavorare alla ricerca di un nuovo attaccante. La trattativa con Marcos Leonardo sembra essersi interrotta dopo un braccio di ferro che andava avanti ormai da molti giorni. Tra le altre motivazioni anche l'interesse da parte del club giallorosso per Beltran del River Plate. Secondo quanto riportato da Sportitalia, l'accattante classe 2001 sarebbe però a un passo dalla Fiorentina. La viola aveva già preso contatti con il giocatore da un po', ma la Roma si era prepotentemente intromessa nella trattativa formulando un'offerta per il giocatore ritenuta troppo bassa rispetto a quella della viola. L'accordo con gli agenti del giocatore era arrivato, ma il suo destino potrebbe ormai essere lontano dalla Capitale, infatti l'attaccante del River è in partenza domani per Firenze. Secondo quanto riportato da TgrRaiToscana, ci sarebbe stato inoltre un duro scontro tra il Dg Barone e un dirigente della Roma, che però ha avuto come esito la scelta del giocatore in favore della viola.