Santos, Marcos Leonardo separato in casa: oggi allenamento differenziato in palestra

Marcos Leonardo continua a lavorare da separato in casa con il Santos. Il classe 2003 quest'oggi si è presentato al centro sportivo del club e ha svolto il proprio allenamento in palestra, lontano dal resto dei compagni. L'attaccante continua a forzare la mano per essere ceduto. Il Santos dal canto suo fa muro anche con le dichiarazioni arrivate ieri del neo allenatore Diego Aguirre: "Ho davvero bisogno di lui. Non credo sia possibile che Marcos Leonardo se ne vada in questo momento. Non c'è un sostituto".