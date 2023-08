Riunione tra Aguirre e Leonardo: il giocatore vuole la Roma, deciderà la dirigenza

La trattativa per Marcos Leonardo continua. L'attaccante ha già dimostrato di volere solamente la Roma e nelle ultime ore secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo brasiliano Uol ci sarebbe stato un incontro tra Aguirre e il classe 2003. Il giocatore ha ribadito all'allenatore la sua volontà di partire per la Capitale. Il tecnico, che lo avrebbe voluto tenere in rosa, ha compreso accettato la scelta di Leonardo e quindi lascerà l'ultima decisione nelle mani della dirigenza. Nella conversazione con l'allenatore, l'attaccante ha sottolineato che il presidente Andres Rueda gli aveva promesso di andarsene in questa finestra di mercato e, se la promessa non verrà mantenuta, è possibile che non giocherà più per il Peixe. Sicuramente Leonardo non giocherà nella prossima partita contro il Fortaleza. Oggi il giovane attaccante ha svolto nuovamente un lavoro individuale dopo aver rifiutato anche un raddoppio dello stipendio offerto dal Santos. L'accordo tra il club giallorosso e il giocatore già c'è: manca solo l'ok del club brasiliano ma il futuro dell'attaccante è sempre più vicino alla corte di Mourinho.