Ulivieri: “Mourinho ci offre un esempio dell’importanza che può avere un allenatore”

Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio, è tornato a parlare di José Mourinho in un'intervista rilasciata al portale Tribal Football: "Secondo me ha avuto un impatto positivo. E non solo per quanto riguarda il trofeo che ha vinto. Ci offre anche un esempio dell'importanza che può avere un allenatore". Queste le parole di Ulivieri dopo i dissapori avuti con lo Special One nella passata stagione. In diverse occasioni infatti ci sono stati dei battibecchi tra i due con il presidente dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio che aveva criticato aspramente il comportamento del portoghese nei confronti dell'arbitro Chiffi: "Le dichiarazioni di José Mourinho sono gravi e inaccettabili. Ammettere di essere andato in panchina con un microfono è un’azione che mina alle fondamenta l’intero sistema". Pronta la risposta di Mourinho in conferenza stampa: "La critica più importante che ho ricevuto mi dà gioia, perché arrivata da una persona che è stata squalificata per tre anni per scommesse. L'Italia è l'unico paese in cui una persona così ha un ruolo istituzionale e può criticare in questo modo. A me dà gioia, perché significa che io sono di un pianeta diverso".