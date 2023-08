Motta: “Arnautovic sta bene, domani gioca. Sul mercato non decido io”

Le parole del tecnico rossoblù: "Ha svolto una buona preparazione pre-campionato. Lui sa quello che penso e io so cosa pensa lui"

Thiago Motta in conferenza stampa alla vigilia del match di Coppa Italia contro il Cesena, ha parlato anche di Marko Arnautovic al centro di numerose voci di mercato che lo vorrebbe alla Roma o all'Inter. "Arnautovic sta bene, ha svolto una buona preparazione pre-campionato. Lui sa quello che penso e io so cosa pensa lui, anche la società". Queste le prime parole di Motta che ha poi proseguito parlando anche dell'ipotesi addio: "Domani gioca sicuramente, poi sul mercato non decido io. Chiedete a Sartori, Di Vaio e Fenucci”.