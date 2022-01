Maitland-Niles si presenta: “Obiettivo quarto posto”. Mercato: non è finita

Mayoral, Villar e Calafiori salutano la Roma mentre l'inglese ha parlato in conferenza stampa. Pinto continua a monitorare i possibili colpi in entrata e uscita

Domenica la Roma sfiderà il Cagliari allo stadio Olimpico. Problemi di capienza vista la riduzione a soli 5000 spettatori. La Roma ha proposto un sorteggio tra gli abbonati, chi non verrà estratto avrà la possibilità o di avere un rimborso, o poter entrare gratuitamente all’ottavo di finale di Conference oppure donare i soldi in beneficenza. Il Tribunale di Romaa seguito di un'azione collettiva avviata dal Movimento Consumatori, ha condannato la Roma ad eliminare dalle condizioni di abbonamento le clausole che escludono il rimborso della quota dell'abbonamento in caso di gare a porte chiuse o a capienza ridotta.