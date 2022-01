Mercato Roma, Mendes offre pure Esteves dal Porto

Il terzino destro classe 2002 è stato proposto durante l'affare Oliveira. In Portogallo sembrano sicuri, ma da Trigoria frenano

La scuderia Mendes ha altri giocatori che interessano alla Roma di Mourinho. Dopo Rui Patricio e Sergio Oliveira, infatti, il mega agente ha parlato con Tiago Pinto che di Tomas Esteves, terzino destro classe 2002 del Porto. Anzi, del Porto B. Perché dopo essere andato in prestito la scorsa stagione al Reading (30 presenze), il ragazzo è stato 'parcheggiato' nella seconda squadra del club in attesa di decidere il suo futuro. E questo non è piaciuto a Mendes. Se ne è parlato, ma per ora non sembra esserci l'urgenza di chiudere l'affare nonostante quello che riporta il Jornal de Notícias. Il portale lusitano afferma che la Roma avrebbe pronta un'offerta da 6,5 milioni per Esteves con tanto di visite mediche fissate nel week end. Da Trigoria arrivano secche smentite anche perché in quel ruolo è stato preso pure Maitland-Niles.