Roma, domani la conferenza stampa di presentazione di Sergio Oliveira

Domani alle 14 la Roma presenterà con una conferenza stampa il nuovo acquisto, Sergio Oliveira. Il centrocampista portoghese è il calciatore di livello internazionale e di grande carisma chiesto a gran voce da Josè Mourinho. Il suo acquisto potrebbe far fare il salto di qualità al centrocampo giallorosso ma anche a tutta la rosa. Il 29enne ex Porto potrebbe già esordire domenica nel match contro il Cagliari in programma per le 18 allo Stadio Olimpico ma purtroppo verrà accolto solamente da 5000 spettatori.