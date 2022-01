Villar e Mayoral si presentano al Getafe: “A Roma è un po’ complicato giocare”

I due ex calciatori della Roma si sono presentati ai tifosi del Getafe tramite un video postato dal club su instagram

"Siamo passati da un Colosseo ad un altro. Siamo venuti qui con molta voglia di giocare perché a Roma è un po' complicato". Esordisce così la coppia spagnola ex Roma, Villar-Mayoral, in un video postato su instagram dal Getafe. I due da oggi sono ufficialmente due nuovi giocatori del club madrileno e non vedono l'ora di scendere in campo. "Abbiamo già in mente il Granada", afferma Gonzalo Villar, giocatore ancora di proprietà della Roma a differenza di Mayoral, sul quale i giallorossi hanno mantenuto solo il diritto di recompra a 20 milioni con il Real Madrid, società proprietaria del cartellino. L'ex numero 8 giallorosso ha poi postato delle foto sui suoi social che lo ritraggono con la maglia della Roma con una didascalia emozionante. "Roma... è arrivato il momento di chiudere questi due meravigliosi anni. Se sono onesto non pensavo potesse finire in questa maniera ma rimangono soltanto tutti questi magici momenti insieme a voi. Non so se tornerò un giorno a giocare per questa maglia, perché nel calcio non si sa mai.. ma vi ringrazio davvero per tutto l’affetto che mi avete dato dal mio arrivo. Il mio cuore sarà sempre giallo e rosso non importa dove sia io, e Roma sarà sempre la mia città. Ciao Roma. Di cuore, Gonzalo".