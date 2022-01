Roma, Villar e Mayoral sono ufficialmente due nuovi calciatori del Getafe

Nelle prossime ore i due ex giallorossi saranno al servizio di Quique Sanchez Flores fino al termine della stagione

Dopo la partenza di Calafiori, anche Borja Mayoral e Gonzalo Villar sono ufficialmente ex giocatori della Roma, almeno fino a giugno. I due spagnoli sono atterrati a Madrid in mattinata per svolgere le visite mediche e concludere le ultime pratiche per la cessione al Getafe. Il club spagnolo tramite il suo profilo Twitter ha ufficializzato il trasferimento dei due ex giallorossi. "Dal Colosseo al Coliseum", questo il messaggio social della squadra madrilena, con riferimento al proprio stadio chiamato proprio Coliseum. Anche il club giallorosso ha ufficializzato l'operazione sia sui social confermando anche i dettagli del loro trasferimento ma anche con un comunicato ufficiale. Entrambi torneranno in patria fino al termine della stagione, Villar in prestito secco, mentre su Mayoral la Roma mantiene il diritto di recompra a 20 milioni con il Real Madrid. La coppia spagnola andrà quindi a rafforzare la rosa a disposizione di Quique Sanchez Flores, squadra che al momento è impegnata a lottare per la permanenza in Liga visto che attualmente occupa la quart'ultima posizione.