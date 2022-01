Roma, sabato alle 14 Mourinho in conferenza stampa per presentare Roma-Cagliari

Lo Special One parteciperà alla conferenza stampa pre partita sabato, alla vigialia del match contro il Cagliari

Sabato alle 14 Mourinho parteciperà alla consueta conferenza stampa pre partita per presentare la sfida contro il Cagliari. La squadra di Mazzarri arriva al match dell'Olimpico dopo aver ottenuto due vittorie nelle ultime due gare, entrambe conquistate in rimonta. I giallorossi invece arrivano a questo match dopo aver subito due pesanti sconfitte in chiave Champions League, in particolare l'ultima contro la Juventus persa con un rocambolesco 3-4.