Olsen-Sheffield, è già finita: il giocatore ha l’accordo con l’Aston Villa

Lo svedese - che con la Roma ha un contratto fino al 2023 - può lasciare lo United, che però non è ancora convinto di cederlo. Si tratterebbe di un altro prestito

Tra i tanti calciatori in prestito dalla Roma c'è anche Robin Olsen, che potrebbe anche cambiare squadra a gennaio. Il portiere svedese in estate è volato allo Sheffield United, in Championship (la serie B inglese), dove era titolare fisso prima di un brutto infortunio in nazionale che ha lasciato spazio a Foderingham, poi grande protagonista. Lo Sheffield ha il diritto di riscatto, ma ora si è inserito l'Aston Villa. Come riporta 'Sky Sport', Olsen ha addirittura chiuso l'accordo con il club di Birmingham. Ma lo United non ha ancora deciso se lasciar andare il giocatore. In caso di successo dell'operazione, ovviamente Roma e Sheffield interromperebbero il prestito, in cui subentrerebbe proprio l'Aston Villa fino alla fine della stagione. Con i giallorossi, Olsen ha un contratto fino al 2023.