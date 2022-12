La Roma spinge per Vicario, suggestione Depay. Zaniolo e Wijnaldum scalpitano

I giallorossi osservano il mercato: dal riscatto anticipato di Kluivert possono arrivare le risorse per Odriozola e per il portiere dell'Empoli. Spunta l'olandese del Barcellona, ma le richieste sono alte

Anche oggi grande attenzione per il caso Juventus, con le parole del ministro dello Sport Andrea Abodi:"Probabilmente non rimarrà l'unico club. Questo ci permetterà di fare pulizia. Abbiamo bisogno di sapere presto cosa è successo e che vengano assunte decisioni per ridare credibilità al sistema, nel principio dell'equa competizione. Ed è evidente che negli ultimi anni non è successo". Decisamente più sbottonato l'avvocato, Mattia Grassani, che già paventa conseguenze gravissime: “Questa è l’indagine più pesante e grave che la Juve abbia subito nella propria storia, forse anche superiore a quella di Calciopoli. Quello che sta emergendo, secondo la norma, può portare all’esclusione del campionato e alla retrocessione”.