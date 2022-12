Roma, il programma in Portogallo: amichevoli con Cadice, Casa Pia e RKC Waalwijk

In attesa di ritornare a Trigoria il 12 dicembre, va definendosi il programma delle amichevoli della Roma in Algarve. José Mourinho e la sua squadra arriveranno in Portogallo il 15 e già il giorno successivo, scrive Il Tempo, ci sarà il primo impegno. Il 16 dicembre alle ore 19, infatti, è fissata l'amichevole contro il Cadice. Affrontati gli spagnoli, penultimi in Liga, i giallorossi sfideranno una formazione lusitana. Lunedì 19 – allo stesso orario – ci sarà il test con il Casa Pia, quinto nel campionato portoghese. Prima della partenza per tornare nella Capitale, il 22 dicembre, i giallorossi scenderanno in campo con gli olandesi del RKC Waalwijk, decimo in Eredivisie. Tutte e tre le partite dovrebbero essere trasmesse da Dazn.