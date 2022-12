Tiago Pinto fa cassa: 10 milioni da Kluivert

L'olandese è vicino a passare al Valencia a titolo definitivo

Vendere. La parola d’ordine per Tiago Pinto rimane la stessa dell’estate scorsa, scrive Alessandro Austini su Il Tempo. Dove la Roma ha pure comprato, ma senza poter spendere quasi nulla per i cartellini. Con piacevole sorpresa, i giallorossi sono pronti ad anticipare a gennaio una cessione che era programmata per il prossimo giugno: Justin Kluivert è vicino a passare al Valencia a titolo definitivo. Il prezzo è stato fissato alla soglia minima di 10 milioni di euro e la Roma manterrà anche una percentuale sulla futura rivendita dell’olandese.

Questa clausola è una sorta di “firma” sugli affari di Pinto per aumentare gli incassi in prospettiva. Quello che spera ad esempio di fare con Mirko Antonucci, protagonista di una buona stagione al Cittadella in Serie B e a segno anche ieri a Marassi con il Genoa.

Si vedrà per lui e tanti altri, adesso è il turno di salutare una volta per tutte Kluivert, dopo la beffa della mancata cessione al Fulham dell’estate scorsa. La prudenza non è mai troppa, visti i precedenti con un ragazzo dal carattere non semplicissimo. Ma l’impressione è che l’affare sia in dirittura d’arrivo e possa concretizzarsi nelle prossime settimane.