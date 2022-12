Depay, il Barcellona vuole 2 milioni a gennaio: il vero ostacolo è l’ingaggio

È Memphis Depay l'ultimo nome circolato per l'attacco della Roma. L'olandese, impegnato nei Mondiali e in gol negli ottavi con gli USA, è in scadenza col Barcellona e l'indiscrezione pubblicata stamane parlava di possibile arrivo già a gennaio. Come riporta 'calciomercato.it', però, sarebbe questa una soluzione non gratuita per i giallorossi, a differenza ovviamente di un ingaggio in estate. I blaugrana vorrebbero incassare comunque qualcosa dalla cessione di Depay, anche se si tratterebbe di una richiesta minima, vicina ai 2 milioni di euro. Il nodo riguarda eventualmente l'ingaggio e le alte pretese dell'entourage del calciatore, a maggior ragione dopo il gol al Mondiale e l'approdo ai quarti dell'Olanda.