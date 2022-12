Roma, si torna a “parare” italiano: è pressing su Vicario

In buone mani, ma nemmeno troppo. In casa Roma si riapre il dilemma portiere, un caso mai del tutto risolto dopo il doppio addio di Szczesny ed Alisson . E il futuro potrebbe finalmente tornare a parlare e parare italiano. Si registrano, infatti, passi in avanti sul fronte Vicario . Il portiere dell’Empoli si sta dimostrando una delle rivelazioni della serie A e 26 anni è pronto per il grande salto. L’ostacolo più grande è rappresentato dalla Juve, ma in questi giorni il club bianconero (occupato peraltro su fronti più gravosi) ha allentato la presa dirigendo le proprie attenzioni su Carnesecchi della Cremonese. Vicario è stato riscattato dal Cagliari a giugno scorso per 8 milioni. Oggi l’Empoli ne vuole quasi il doppio. La Roma vorrebbe opzionarlo già da ora per giugno inserendo magari un giovane nell’operazione e sfruttando parte dell'eventuale entrata del riscatto di Kluivert da parte del Valencia.

Svilar bocciato, sarà alternanza con Rui Patricio

Il portiere friulano sarebbe ovviamente d’accordo e nella sua prima stagione potrebbe alternarsi con Rui Patricio che in scadenza 2024 già si guarda intorno per il fine carriera magari con un ritorno in Portogallo. Nella scorsa stagione l’ex Wolverhampton si era dimostrato un discreto rimedio, soprattutto dal punto di vista dell’esperienza e del carisma. In questa stagione, però, anche il portoghese ha singhiozzato pesantemente. Il problema, però, più che nei guantoni titolari di oggi e in quelli di domani. Allontanato Fuzato (che almeno ad Ibiza ha trovato la sua dimensione) si avvicina la bocciature pure per Svilar che non ha convinto Mourinho e che ha fallito clamorosamente la vetrina durante la tournée giapponese. In caso di arrivo di Vicario la Roma tornerebbe, come dicevamo, a un portiere italiano. L’ultimo titolare è stato Morgan De Sanctis nel 2015 poi c’è stata la breve parentesi Mirante.