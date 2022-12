Calciomercato Roma, Hincapié: l’agente smentisce le voci su un’offerta dell’Inter

Il nome di Hincapié era finito nel mirino della Serie A già in estate. Roma, Milan, Napoli e Inter sembrano interessate ma ora, secondo quanto riportato da calciomercato.it, anche Arsenal e Tottenham avrebbero posato gli occhi sul giovane difensore classe 2002. Complici dell'interesse delle inglesi, la vetrina mondiale e l'ottima prima parte di stagione europea col Bayer Leverkusen. Il contratto scade nel 2026 e il club tedesco non sembra intenzionato a cederlo per meno di 25-30 milioni. Anche Manuel Sierra, agente del giocatore, ha dichiarato: "L’Inter non mi ha chiamato. Il ragazzo ha un contratto con il Bayer e si trova molto bene lì. È vero che tutti parlano di lui e che si parla con molta gente, però non c’è nessuna offerta ufficiale”. Con 51 presenze, 3 gol e 1 assist in una stagione e mezzo con la maglia del Leverkusen, non c'è da stupirsi che siano in molti a sondare il terreno.